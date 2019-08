Torino-Sassuolo: tutto quello che devi sapere sulla prima di campionato

Dopo novanta giorni ricomincia il campionato di Serie A. Tra le venti squadre partecipanti alla stagione 2019-20 ci sono le neopromosse Verona, Brescia e Lecce.

Il fischio d’inizio di questo campionato di Serie A è fissato per domani sabato 24 Agosto alle ore 18, l’anticipo Parma-Sassuolo darà inizio alla nuova stagione. Seguirà alle 20:45 la sfida al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Nella giornata di domenica 25 Agosto, alle ore 18 scenderà in campo il Milan nella trasferta ad Udine, mentre alle 20:45 sono previste le seguenti sfide: Cagliari-Brescia, Spal-Atalanta, Roma-Genoa, Verona-Bologna, Sampdoria-Lazio e Torino-Sassuolo. A chiudere la prima giornata il posticipo tra Inter e Lecce in programma lunedì alle ore 20:45.

Sarà quindi il Torino di Walter Mazzarri il primo avversario del Sassuolo. Toro reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Wolverhampton per 2-3, ma il passaggio dei playoff di Europa League si decideranno nella sfida di ritorno in programma giovedì 29 agosto. Ma per la squadra di Mazzarri prima c’è l’impegno con la formazione di Roberto De Zerbi.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

Per i granata, Bremer favorito su Djidji, ballottaggio Berenguer-Meité con eventuale passaggio al 3-5-2, Mazzarri dovrà però dosare le energie dei suoi giocatori per l’importante impegno di Europa League.

Sassuolo senza Berardi e Magnanelli fermi per squalifica, in forse anche Duncan. Il tecnico neroverde pensa ad un tridente offensivo con Caputo come punta centrale e Boga e Djuricic al suo fianco. Molto probabile anche la presenza di Brignola al posto di Djuricic. In difesa potremmo vedere per la prima volta Toljan. A centrocampo Locatelli, Obiang e Traoré.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang, Traore; Djutricic, Caputo, Boga.

Torino-Sassuolo: informazione biglietti

I biglietti per il settore ospiti di Torino-Sassuolo, prima giornata della Serie A TIM 2019/20, in programma domenica 25 Agosto alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sono già disponibili al costo di € 20,00 presso i punti vendita Vivaticket e sul sito internet della società granata all’indirizzo biglietti.torinofc.it. Si ricorda a tutti i tifosi del Sassuolo che la vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 24 Agosto, e che non sarà necessaria la tessera del tifoso, ma basterà esibire un documento d’identità in corso di validità. Sono inoltre previste riduzioni per gli Under 16, i quali potranno assistere alla partita al costo di 10 euro più eventuali diritti di prevendita. Ricordiamo inoltre a tutti i tifosi del Sassuolo che prosegue la campagna abbonamenti 2019-20 che ad oggi ha superato quota 6000 sottoscrizioni.

Torino-Sassuolo vista dai bookmakers

Nettamente favorita la vittoria della squadra di casa per i bookmakers, il successo del Torino è dato a 1.90, mentre la vittoria del Sassuolo è pagata 4,25, anche il pareggio è ben quotato con un 3.15. Quindi puntando 10 euro sulla vittoria dei neroverdi, con William Hill Casino si possono vincere 42,50 euro. Interessanti anche le quote per il primo marcatore, guardano alla formazione neroverde, troviamo Caputo a 7,25, Matri a 8,25, Boga e Brignola a 11.

Questo articolo non vuole essere un invito a scommettere, la redazione di tuttosassuolocalcio.it raccomanda di giocare sempre in modo responsabile.