Biglietti Sassuolo-Torino: tutte le info, gli under 16 in curva gratis

In merito all’incontro di calcio Sassuolo-Torino, 17esima giornata di Serie A TIM 2018/19, in programma sabato 22 Dicembre alle ore 15 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il Sassuolo Calcio informa che la prevendita sarà attiva da lunedì 17 Dicembre presso i punti vendita del circuito VivaTicket e online su www.vivaticket.it

In occasione di Sassuolo-Torino sarà attiva l’ iniziativa dedicata agli Under 16 a cui sarà data la possibilità di ottenere un biglietto omaggio in Tribuna Sud. Tale iniziativa sarà valida esclusivamente il giorno della partita presso i botteghini del Mapei Stadium: per ritirare il biglietto omaggio il tifoso Under 16 dovrà presentarsi in biglietteria con un documento d’identità e dovrà essere accompagnato da un adulto in possesso di titolo di accesso (biglietto o abbonamento intero/ridotto).

Si comunica che, a seguito del recepimento del Protocollo d’Intesa sottoscritto avanti al Ministero degli Interni e da LNP A in data 4 Agosto 2017, per la gara Sassuolo-Torino si potrà acquistare biglietti senza necessità di Fidelity Card . Per i residenti nella regione Piemonte la vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 21 Dicembre. I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili : per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi del Torino è quello della Tribuna Est Laterale (settori A-B-C-D). Si informa inoltre che l’area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Via Romano, presso l’ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD **, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite ; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo .

ATTENZIONE : come di consueto, SI INVITANO I TIFOSI A MUNIRSI DEL BIGLIETTO IN FASE DI PREVENDITA , al fine di evitare lunghe code alle casse dello stadio il giorno della partita (le vigenti normative sulla nominatività dei titoli di accesso hanno infatti allungato i tempi di emissione dei tagliandi).

Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

* I biglietti in Tribuna Nord e in Tribuna Sud non sono acquistabili online. Si specifica inoltre che su www.vivaticket.it sono acquistabili esclusivamente biglietti a prezzo intero. I biglietti ridotti saranno invece acquistabili esclusivamente presso i punti vendita VivaTicket. Si ricorda infine di non acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli sopra indicati .

** I biglietti in Tribuna Sud sono acquistabili esclusivamente presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia.